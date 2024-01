Coca Cola Italia: investimento da 42 milioni nella fabbrica di Oricola

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 gen - Coca-Cola HBC Italia, principale imbottigliatore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, annunciato un investimento da oltre 42 milioni di euro sulla fabbrica abruzzese di Oricola (AQ). Grazie a questo investimento, entro la fine dell'anno saranno operative 2 nuove linee per la produzione di lattine, le prime nella storia dello stabilimento, fino a oggi dedicato alle referenze in plastica riciclata (rPET). Il progetto di ampliamento e' stato presentato in occasione di una visita istituzionale presso il cantiere della fabbrica da parte del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

