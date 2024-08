Cnr: elaborato metodo per misurare potenza di fusione nei reattori nucleari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 ago - Un gruppo internazionale di ricerca guidato dall'Istituto per la scienza e tecnologia dei plasmi del Consiglio nazionale delle ricerche di Milano (Cnr-Istp) fornisce un importante contributo nel risolvere una delle piu' grandi 'sfide' legate all'utilizzo dell'energia nucleare: misurare la potenza raggiunta nei nuovi reattori a fusione basati sulla reazione deuterio-trizio. Ad oggi, l'unica tecnica di misura diretta della potenza di fusione utilizzata nei reattori a confinamento magnetico e' quella di 'contare' il numero di neutroni liberi generati dalla fusione dei due isotopi dell'idrogeno - il deuterio e il trizio - maggiormente utilizzati quale combustibile della reazione. Quando questi reagenti si fondono, infatti, il nucleo di elio-5 che viene a formarsi decade in elio-4 e in un neutrone libero con un'energia pari a 14 MeV: il conteggio assoluto del numero di questi neutroni energetici fornisce una misura del tasso di reazioni di fusione avvenute. Tale tecnica, tuttavia, presenta diverse difficolta': l'emissione dei neutroni da una sorgente estesa quale il tokamak, e la loro interazione con i materiali del reattore, richiedono l'uso di complicati codici di simulazione, oltre che lunghe e costose campagne di calibrazione per convalidare i codici stessi.

Oggi, lo studio a guida italiana - svolto dal Cnr-Istp in collaborazione con i Dipartimenti di Fisica dell'Universita' di Milano-Bicocca e della Statale di Milano, il centro di ricerca di Enea di Frascati, e altre istituzioni europee nell'ambito del progetto 'GETART'- individua nei raggi gamma emessi dal decadimento dell'elio-5 un nuovo e alternativo metodo per misurare tale potenza. Lo studio e' oggetto di due articoli scientifici pubblicati su Physical Review C e Physical Review Letters.

