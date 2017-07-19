Cnh: presenta gamma servizi post-vendita Fleetpro ad Agritechnica 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 nov - Cnh, leader globale nel settore delle attrezzature, delle tecnologie e dei servizi per l'agricoltura, presenta la sua gamma di servizi post-vendita FLEETPRO ad Agritechnica 2025.

La gamma FLEETPRO comprende un portafoglio di pezzi di ricambio e materiali di consumo certificati per macchine agricole, consigliati principalmente per macchine agricole post-garanzia e legacy. Cio' offre ai clienti un supporto aggiuntivo fornendo prestazioni affidabili e un'assistenza personalizzata del rivenditore a un prezzo competitivo. E' disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Un'offerta avanzata di tecnologia di precisione Il portafoglio prodotti di FLEETPRO includera' anche kit per l'agricoltura di precisione. Questi saranno inizialmente disponibili nella regione EMEA.

In collaborazione con CHC Navigation, FLEETPRO offrira' kit di guida con display da 10 e 12 pollici, disponibili sia con opzioni di sterzata idraulica che assistita. I kit sono compatibili con tutte le marche e i modelli, rendendo gli strumenti di precisione accessibili per le flotte miste.

Per una scalabilita' avanzata, i clienti possono fare affidamento sul portafoglio Raven di CNH, costruito per garantire flessibilita' e durata in condizioni difficili. Gli utenti di Case IH, New Holland e STEYR continuano a beneficiare di sistemi di guida completamente integrati, che si collegano perfettamente alla piattaforma digitale FieldOps per ottimizzare le prestazioni dellatm macchina.

La linea di ricambi aftermarket FLEETPRO di CNH sara' disponibile presso tutti i concessionari autorizzati Case IH, New Holland e STEYR nella regione EMEA.

rmi

(RADIOCOR) 09-11-25 10:28:26 (0142) 5 NNNN