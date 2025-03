Cnel: Brunetta, crisi demografica impatta su pmi familiari

Ruolo rilevante dall'immigrazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mar - "Un punto di debolezza del nostro Paese e' anche quello delle piccole e medie imprese familiari, mediamente amministrate da membri della famiglia anziani. La mancanza di successori in grado di assumere la gestione e la proprieta' dell'azienda familiare e' la principale minaccia alla continuita' aziendale". E' uno dei riflessi evidenziati dal presidente del Cnel, Renato Brunetta, nel corso dell'audizione convocata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sugli effetti della transizione demografica. "In questi casi - ha aggiunto - puntare sulle nuove generazioni puo' accelerare il necessario cambiamento, apportando una visione innovativa, competenze digitali e tecnologiche, una mentalita' imprenditoriale e un approccio intergenerazionale. Tutti elementi in grado di stimolare lo sviluppo economico e la competitivita' a livello internazionale".

Per Brunetta, inoltre, "le attivita' di indagine di analisi svolte dal Cnel mettono in luce come la sfida demografica richieda di assumere una visione sistemica dei cambiamenti in atto, che tenga conto sia dell'interdipendenza delle prospettive generazionali, di genere, territoriali e sociali, sia del ruolo rilevante che puo' giocare l'immigrazione nella costruzione di scenari tendenti a ridurre gli squilibri esistenti". E, ha osservato, "se non gestita bene, l'immigrazione puo' generare squilibri nel mercato del lavoro, ma se ben pianificata, puo' essere una risorsa per riequilibrare la popolazione attiva".

Il presidente del Cnel ha peraltro auspicato, un "forte sostegno alla natalita' e alla famiglia".

