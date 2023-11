Cnel: approvato all'unanimita' il programma dell'XI Consiliatura

Brunetta:'Mantenere viva interlocuzione con corpi intermedi' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 nov - L'assemblea del Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) ha approvato all'unanimita' il programma dell'XI Consiliatura.

Come indicato in una nota, si tratta di un programma 'frutto di un'impostazione collegiale, incentrata sulla collaborazione tra i diversi organi interni e sull'impulso del lavoro istruttorio svolto dalle Commissioni'. Il programma vede come punto cardine 'il rinnovato protagonismo delle parti sociali, valorizzandone i punti di convergenza e concorrendo cosi' alla definizione di un'agenda condivisa in grado di consentire l'efficace e tempestivo assolvimento dei compiti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro'.

'In coerenza con quanto previsto dall'art. 99 della Costituzione, il Cnel e' luogo di proposta e di consenso diffuso sui grandi temi in ambito economico e sociale', ha dichiarato il presidente del Cnel, Renato Brunetta. 'Per assolvere a questo suo ruolo il Cnel deve necessariamente maturare una "visione di Paese" e mantenere viva un'interlocuzione attiva con tutti i corpi intermedi, svolgendo un continuo esercizio di mediazione tra i diversi interessi di parte, a beneficio dell'interesse collettivo', ha continuato, spiegando che, 'in tale ottica, il nuovo programma si sviluppa nel segno di una sostanziale continuita' ma al tempo stesso con una forte spinta al rinnovamento. Oltre ai consolidati compiti di formulazione ex post di pareri e proposte, abbiamo previsto un'attivita' di consulenza tecnico-scientifica ex ante, esercitata a supporto dei decisori pubblici sia nazionali che locali. L'impegno del Cnel e' di porsi come un vero e proprio "forum permanente multisettoriale" sulle questioni economico-sociali piu' rilevanti che permeano la realta' dei nostri tempi'.

