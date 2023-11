Cnel: approvato all'unanimita' il programma dell'XI Consiliatura -2

Prevista valorizzazione Archivio Nazionale dei Contratti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 nov - Tra i punti principali del programma per l'XI Consiliatura c'e' la valorizzazione dell'Archivio Nazionale dei Contratti. Come specificato in una nota, i miglioramenti verranno apportati sia in termini di esaustivita' del patrimonio informativo raccolto che rispetto alla sua leggibilita' e accessibilita', in modo da poter rappresentare, anche agli occhi degli interlocutori esterni, sempre piu' un irrinunciabile e autorevole strumento di lavoro e di riferimento assoluto nel settore. L'Archivio, la cui centralita' e' riconosciuta da tutte le parti sociali, assume estrema rilevanza con particolare riferimento alla costruzione di un sistema integrato pubblico in grado di assolvere non solo alla determinante funzione di indicatore informativo e documentale, sull'andamento puntuale del mercato del lavoro, ma anche di snodo centrale ai fini degli adempimenti previsti dall'Unione europea rispetto a trasparenza e monitoraggio salariale. Nel programma dell'XI Consiliatura e' prevista, inoltre, l'istituzione presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dell'Archivio delle nomine effettuate in rappresentanza delle categorie produttive presso gli organismi pubblici. E' una novita' che consente al Cnek di dare piena applicazione alla legge n. 936 del 1986.

