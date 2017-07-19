Cncc: Roberto Zoia confermato alla presidenza per triennio 2026-2029

Nominato ufficio presidenza e nuovo consiglio direttivo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 apr - L'assemblea dei soci del consiglio nazionale dei centri commerciali (Cncc) ha riconfermato all'unanimita' alla guida dell'associazione Roberto Zoia, in qualita' di presidente, per il triennio 2026-2029. Ad affiancare Zoia (Igd Siiq), nel suo terzo mandato, l'assemblea ha nominato il nuovo ufficio di presidenza composto da: Salvatore Occini (Eurocommercial Properties Italia), che ricoprira' la carica di vicepresidente vicario, da Luca Lucaroni (Igd Siiq) che sara' responsabile Tesoreria e Finanza, e dai due vicepresidenti Filippo Bozzalla Cassione (Klepierre), e Lucia Grandoni (Ethos).

Per la prima volta, in questa elezione e' stata attuata la modifica statutaria approvata nel corso dell'Assemblea dell'8 maggio dello scorso anno, che prevede che il presidente sia indicato dalla sub-categoria 'Proprieta' Core a quota maggiorata', di cui ad oggi fanno parte Gallerie Commerciali Bennet, Eurocommercial Properties Italia, Igd Siiq, Klepierre e Pradera. I soci hanno, inoltre, eletto i 32 membri del consiglio direttivo, in rappresentanza delle categorie di aziende associate. Per il prossimo triennio, si legge in una nota, Cncc 'continuera' a presidiare con forza i temi della concorrenza per rafforzare la leadership del canale fisico e lavorando per una gestione piu' dinamica e competitiva, con particolare focus sulle normative che favoriscono la flessibilita' nella rotazione delle categorie merceologiche'.

Nei prossimi tre anni, inoltre, il raggio di azione sara' ampliato alla contrattualistica da adottare all'interno dei centri, che necessita di minore rigidita' allo scopo di ridurre i contenziosi.

bla-com

(RADIOCOR) 28-04-26 12:45:28 (0401) 5 NNNN