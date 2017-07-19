Club Med: +17% vendite estate 2026, Sudafrica la destinazione piu' scelta

+80% Cefalu' e +26% per la montagna (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 ott - L'apertura vendite per l'estate 2026 di Club Med, tenutasi dal 14 al 17 ottobre, ha registrato un incremento del 17% in business value rispetto all'apertura vendite dello scorso anno. Tra le destinazioni piu' scelte dagli italiani spicca la novita' del South Africa Beach & Safari, resort aperto a luglio 2026.

Ottime performance anche per le mete del Mediterraneo, come Cefalu' in Sicilia (+80% rispetto allo scorso anno in business value), Gregolimano in Grecia e la Turchia con i Resort di Bodrum e Palmiye, destinazioni accessibili senza passaporto. Restano tra i preferiti degli italiani anche i viaggi a lungo raggio, con una crescita significativa per Bali (+565%), insieme alle Seychelles e a Turks & Caicos.

Molto bene anche la montagna d'estate, che registra una crescita del 26%. 'I risultati di questa apertura vendite e la crescita del 17% confermano la fiducia degli italiani verso il nostro modello di vacanza Premium All Inclusive, che da 75 anni rappresenta sinonimo di liberta', comfort e scoperta', ha commentato in una nota Rabeea Ansari, Managing director Sud Europa & Mercati Emergenti.

