Club dell'economia: si amplia e rinnova associati, sedici nuovi ingressi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - Il Club dell'economia amplia e rinnova la sua componente associativa con sedici nuovi soci che fanno parte delle categorie che da sempre alimentano le sue fila. Giornalisti, editorialisti, commentatori e accademici che contribuiscono a far del Club, fondato nel 1984 da Livio Magnani e altri autorevoli personaggi, un luogo di libero dibattito e analisi dell'economia. Dopo la votazione dei soci sono risultati eletti: Isabella Bufacchi Gerardo Graziola Dino Pesole Gianni Trovati (Gruppo Sole 24 Ore), Corrado Chiominto (Ansa), Giselda Vagnoni (Thomson Reuters), Giovanna Pancheri (La7), Antonella Baccaro (Corriere della Sera), Antonio Troise (Il Mattino), Christian Martino (Il Messaggero), Roberto Seghetti (editorialista), Daniele Franco (economista e gia' ministro dell'economia e delle finanze), Marco Bentivogli (editorialista), Anna Simonazzi (Fondazione Brodolini), Ginevra Bruzzone (economista), Carlo Stagnaro (Istituto Bruno Leoni).

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(RADIOCOR) 12-09-26 11:04:34 (0205) 5 NNNN