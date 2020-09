Cloud: Pisano, in prospettiva dati italiani siano conservati in Paese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 set - In un contesto in cui gli equilibri geopolitici stanno cambiando e una parte dei dati italiani e' conservata fuori dal territorio, 'non possiamo pensare di cambiare nel giro di uno o sei mesi questa situazione ne' possiamo pensare di avere nel nostro Paese strutture che siano adatte immediatamente a risolvere questa situazione, ma abbiamo interesse che in prospettiva i dati e cio' che permette di fare funzionare i nostri servizi pubblici e privati abbia memoria o residenza all'interno dell'Italia o dell'Unione europea'. Lo ha detto la ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, durante il suo intervento al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio, spiegando che pero' questo va di pari passo con la necessita' di ammodernare velocemente i sistemi. 'In Italia abbiamo nella Pa abbiamo 11mila data center per 23mila pubbliche amminsitrazioni, la maggior parte di questi data center sono vecchi e che non hanno servizi del cloud. Questo significa fare un danno al nostro Paese, dobbiamo fare in modo che in prospettiva i nostri dati siano sviluppati in cloud', ha detto Pisano, spiegando che 'quello che a noi interessa e' la velocita', l'agilita' e la sicurezza del cloud e che c'e' dietro questi strumenti'. Il lato europeo si sta muovendo con il progetto Gaia X, fortemente voluto da Francia e Germania e a cui le aziende italiane partecipano, e che 'il Governo guarda con estrema attenzione', mentre 'in Italia abbiamo messo le basi per un cloud che nasce all'interno del decreto semplificazione e innovazione digitale approvato in Senato e adesso all'esame della Camera'.

Ars

