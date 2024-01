Clima: UniPd, le firme di economisti e scienziati per piu' fondi alla ricerca -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 gen - 'Il tema dell'accumulo di gas climalteranti in atmosfera e dei suoi effetti sul clima e sull'economia e' un denominatore che sempre piu' accomuna l'attivita' di ricerca di tutti noi che ci occupiamo di temi energetici. Ma l'urgenza che percepiamo nel mondo della ricerca non e' altrettanto sentita dai decisori pubblici. Per questo abbiamo lanciato questo appello, per riavvicinare gli obiettivi della ricerca con quelli dell'azione amministrativa', prosegue Mattavelli 'L'Ateneo di Padova ha messo in atto un significativo impegno per la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti. La riqualificazione e l'efficientamento di fabbricati e di impianti obsoleti, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la riduzione nell'uso di combustibili fossili, il miglioramento organizzativo e logistico, hanno gia' consentito di ridurre del 30% le emissioni dell'ateneo rispetto al 2018', spiega la Francesca da Porto, prorettrice alla Sostenibilita' dell'Universita' di Padova. L'Ateneo padovano produce circa il 5% delle emissioni della citta'.

Per le sole misure energetiche e' stata pianificata una spesa di 29 milioni di euro.

ami

(RADIOCOR) 28-01-24 12:17:13 (0227) 5 NNNN