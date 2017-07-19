Clima: Ue presentera' entro l'anno un quadro europeo per la resilienza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 ago - La Commissione europea presentera' entro la fine dell'anno un quadro integrato per la resilienza climatica, con l'obiettivo di incorporare la capacita' di adattamento al cambiamento climatico in tutte le politiche dell'Unione. Lo ha annunciato La portavoce dell'esecutivo comunitario, Eva Hrncirova, richiamando la gravita' degli incendi che hanno colpito l'Europa durante l'estate. "Stiamo attraversando una stagione molto grave e vediamo l'impatto del cambiamento climatico.

L'Europa si sta riscaldando a una velocita' doppia rispetto agli altri continenti, ha dichiarato la portavoce.

Il nuovo quadro non riguardera' soltanto la risposta agli incendi e l'attivazione del Meccanismo europeo di protezione civile, ma coinvolgera' anche settori come ambiente, agricoltura e salute. L'obiettivo e' fare della resilienza climatica un principio trasversale delle politiche europee.

La Commissione ha inoltre respinto l'idea che la semplificazione delle regole europee rappresenti un arretramento rispetto al Green Deal. "Stiamo compiendo un forte sforzo di semplificazione per ridurre gli oneri amministrativi sulle imprese, ma non si tratta in alcun modo di deregolamentazione", ha affermato la portavoce Arianna Podesta'. Bruxelles mantiene quindi "le proprie ambizioni' e obiettivi climatici chiari, ma terra' conto delle conseguenze degli eventi estremi registrati durante l'estate nella preparazione del nuovo quadro".

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