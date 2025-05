Clima: Ue a Italia, completare misure per target, incentivi stabili per auto elettriche -2

Lungo elenco di indicazioni europee sulle cose da fare (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mag - La Commissione indica che l'Italia deve 'monitorare attentamente l'impatto delle politiche incluse nel piano sulla riduzione delle emissioni nell'ambito degli sforzi per realizzare le politiche Ue per il clima, aumentare gli sforzi in tutti i settori di condivisione degli sforzi ed esplorare le possibili flessibilita' disponibili per garantirne il rispetto'.

Per quanto riguarda l'uso del suolo vanno attuate 'misure aggiuntive, dato il crescente divario rispetto all'obiettivo'; va aumento il monitoraggio e l'applicazione delle pratiche di gestione forestale sostenibile per affrontare il rischio di perturbazioni naturali e migliorare gli obiettivi e gli impegni degli interventi esistenti, come le misure della politica agicola comune sulla rotazione delle colture e l'agroforestazione. Inoltre va definita ulteriormente la futura domanda e offerta idrica in diversi scenari climatici per valutare gli impatti sul sistema energetico, con particolare attenzione ai conflitti idrici intersettoriali; vanno elaborate valutazione e mappatura approfondite dei rischi climatici che coprano tutti i settori rilevanti che utilizzano l'acqua, per garantire un approccio globale alla gestione idrica, va definita una tabella di marcia chiara con misure specifiche per eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili.

Per quanto riguarda le energie rinnovabili, l'Italia dovrebbe 'puntare a raggiungere l'obiettivo piu' ambizioso del 40,5%, come indicato nella bozza di piano; affrontare l'eccessiva dipendenza da tecnologie e combustibili rinnovabili importati (ad esempio, bioenergia e biogas), data la natura volatile dei mercati internazionali dei biocarburanti e il potenziale di concorrenza con la produzione alimentare; aumentare la circolarita', sostenendo gli obiettivi sui biocarburanti senza influire negativamente su altri obiettivi, come quelli previsti nell'ambito dell'uso del suolo'.

Per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'indicazione e' 'attuare misure per raggiungere l'obiettivo piu' ambizioso entro il 2030, in linea con i requisiti della riformulazione della Direttiva sull'efficienza energetica'. Vanno definite 'ulteriori misure per migliorare l'efficienza energetica nei trasporti e nell'industria, al fine di ottenere i risparmi energetici richiesti' e chiariti i piani per lo sviluppo dell'energia nucleare, che 'ha un'importante implicazione sulla transizione verde e sulle decisioni di investimento a lungo termine dell'industria considerati i costi, i tempi di costruzione, la complessita' dei processi politici e la potenziale necessita' di cooperazione regionale'.

Poi attuare un quadro che promuova l'integrazione del sistema energetico, che 'tenga conto di una maggiore quota di fonti energetiche rinnovabili in tutti i settori, in particolare nell'edilizia e nell'industria'; pPromuovere programmi di risposta alla domanda e flessibilita', anche per promuovere l'accumulo di energia e consentire ai consumatori di adattare il consumo di energia in risposta ai segnali di prezzo, e la coerenza con le misure di efficienza energetica per massimizzarne l'impatto.

Per quanto riguarda l'industria, per Bruxelles l'Italia dovrebbe sostenere la decarbonizzazione attraverso l'adozione di energie rinnovabili e calore di scarto, anche attraverso pompe di calore o accumulo di calore; promuovere l'elettrificazione attraverso il mercato Ppa (i contratti di compravendita a lungo termine per l'energia rinnovabile). Per gli edifici va accelerato il ritmo di ristrutturazione delle residenze con le peggiori prestazioni e di quelli delle famiglie vulnerabili. A cio' si aggiunge la promosione dell'elettrificazione del riscaldamento e il ricorso alle pompe di calore, affrontando il problema dello squilibrio nel rapporto tra prezzo dell'elettricita' e prezzo del gas.

Aps

(RADIOCOR) 28-05-25 18:13:15 (0593)EURO 5 NNNN