Clima: punto per punto il 'patto' sulla flessibilita' per raggiungere target 2040 - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 5 nov - Presumibilmente comincera' a dicembre il negoziato tra Consiglio e Parlamento europei sull'obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas effetto serra del 90% al 2040, con la serie di flessibilita' e alleggerimenti per limitarne le conseguenze economiche (sulla competitivita' industriale), sociali (aumento del costo dell'energia per le famiglie oltreche' per le imprese) e politiche (stabilita' dei governi in carica). Dopo l'accordo raggiunto stanotte e formalizzato nella mattina tra i ministri dell'ambiente, tocchera' a fine novembre all'Europarlamento votare la posizione negoziale.

Difficile dire quale sara' l'esito del negoziato: se da un lato la frenata sul Green Deal all'insegna della maggiore flessibilita' possibile, pur mantenendo gli obiettivi finali di decarbonizzazione, ha segnato divisioni profonde nella maggioranza parlamentare pro Ue che sostiene la Commissione europea, dall'altro lato si resiste a seguire la stessa Commissione e i governi sull'operazione semplificazione normativa o sul prossimo bilancio Ue.

La cosa certa e' che l'intesa di oggi e' stata una prova rilevante a favore di un compromesso fra ambizione pro clima, competitivita' industriale e indipendenza energetica: questa l'interpretazione prevalente tra i governi. Il regolamento e' stato sostenuto da 21 Stati (81,9% della popolazione Ue), Italia e Polonia comprese, che hanno costituito un fronte di una decina di Paesi vedendo alla fine riconosciuti diversi fattori di ulteriore flessibilita' rispetto alle proposte sul tavolo.

La verifica se il quadro di flessibilita' permettera' effettivamente di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2040 (intermedio) e 2050 (taglio del 100%) arrivera', ovviamente, piu' avanti. 'L'obiettivo e' basato sulla scienza, coniuga competitivita' e sicurezza, traccia una direzione chiara per l'industria e gli investimenti negli anni a venire', ha indicato il ministro danese Lars Aagaard. Il commissario Wopke Hoekstra: 'Con una decisione pragmatica restiamo nella rotta ambiziosa che ci rende leader nel mondo' per la transizione 'verde'.

OBIETTIVO 2040 - Il Consiglio ha mantenuto l'obiettivo vincolante di riduzione del 90% delle emissioni nette di gas serra entro il 2040, pero' ha apportato alcune modifiche concretizzando le indicazioni del Consiglio europeo del 23 ottobre scorso. Sono stati estesi gli ambiti della flessibilita' per raggiungere il target. Intanto sara' possibile utilizzare crediti di carbonio internazionali di alta qualita' per fornire un "contributo adeguato" al raggiungimento dell'obiettivo del 2040, quantificato fino al 5% delle emissioni nette della Ue del 1990, a partire dal 2036, incluso un periodo pilota per il periodo 2031-2035. In sostanza si puo' cominciare prima del 2036. I crediti internazionali (per esempio finanziare progetti che riducono l'emissione di Co2 nei paesi in via di sviluppo) servono a ridurre lo sforzo europeo per raggiungere il target -90% di emissioni nette.

CREDITI INTERNAZIONALI - In aggiunta, si prevede la possibilita' per gli Stati di usare i crediti internazionali per diminuire fino al 5% obiettivi e sforzi a livello nazionale necessari per arrivare all'obiettivo -90% (variano da Paese a Paese). Di conseguenza le due quote del 5% non si possono sommare; una stima indica che se tutti gli Stati Ue ricorressero ai crediti internazionali per raggiungere il proprio obiettivo nazionale, il valore complessivo sarebbe fra l'1 e il 2% del target generale.

A giugno il comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti climatici, il cui compito e' fornire consulenza scientifica indipendente e presentare relazioni in merito alle misure della Ue, aveva indicato che le compensazioni dovrebbero essere aggiuntive sconsigliando di usarle per raggiungere l'obiettivo del 2040, poiche' 'rischiano di distogliere risorse dagli investimenti nazionali e potrebbero compromettere l'integrita' ambientale'.

