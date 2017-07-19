Clima: Po sotto i livelli medi storici, crescono i timori siccita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 giu - Torna a farsi concreto il timore di un'estate a forte rischio idrico per il bacino del Po. A lanciare l'allarme l'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche in un fine settimana che vede per le regioni del Centro-Nord le temperature massime salire oltre i 35 gradi e ad alta quota si raggiungeranno livelli di calore pari a quelli delle localita' di pianura. I dati parlano gia' dei flussi nel fiume fortemente deficitari: a Torino manca il 58% di portata, al rilevamento mantovano di Borgoforte si passa dagli 875,11 metri cubi al secondo di sette giorni fa agli attuali mc/s 383,25, registrando cosi' un deficit del 76% sulla media storica; a Pontelagoscuro, il grande fiume e' sceso ben al di sotto della portata di 450 metri cubi al secondo, necessaria a contrastare l'intrusione salina. Anche i livelli dei grandi laghi, fatta eccezione per quello d'Iseo, sono tornati a scendere al di sotto dei livelli medi storici: il Verbano e' pieno al 70,8%, il Lario al 74,7%, il Benaco al 76,4%, il Sebino all' 87,1%.

Una situazione che riguarda tutto il bacino idrologico. In Piemonte, lo stato idrometrico del Tanaro testimonia come la mancanza di neve in quota comprometta, durante la stagione calda ed in periodi di stabilita' atmosferica, anche i deflussi dei fiumi piu' importanti: nella sezione di Montecastello scorrono appena 11,1 metri cubi al secondo, quando normalmente le portate dovrebbero superare mc/s 106,5 (fonte: ARPA Piemonte) cioe' manca circa il 90% d'acqua.

Fortemente deficitarie sono anche le portate di Stura di Demonte, Stura di Lanzo, Toce.

In Lombardia, le riserve idriche ammontano a 1686mln di metri cubi e sono del 26,5% inferiori alla media storica; la causa principale del deficit e' da imputare anche in questo caso alla carenza di neve, piu' scarsa del normale di oltre il 66%.

Nel Veneto, positiva e' la performance settimanale del fiume Adige, che continua a crescere dopo aver ristagnato per diverse; all'appello manca, pero', ancora il 46% della portata media, cosi' come ancora in deficit sono la Livenza (-48%), Brenta (-58%), Bacchiglione (-63%), Piave (-39%).

ami.

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