Clima: Pichetto, su adattamento fare di piu' ma gia' interventi in corso -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 ago - In particolare, il ministro ha spiegato che il piano per l'efficientamento dell'edilizia pubblica 'e' un esempio concreto di come la transizione energetica debba essere anche una politica sociale: ridurre consumi ed emissioni significa infatti intervenire sulla qualita' del patrimonio edilizio e, allo stesso tempo, sostenere le famiglie piu' esposte alla poverta' energetica'. Tuttavia, 'il cambiamento climatico ci impone oggi di aumentare ulteriormente il passo. Il caldo estremo, la siccita', la pressione sulla disponibilita' idrica e la maggiore frequenza degli eventi estremi confermano che prevenzione e adattamento devono essere una priorita' nazionale'. In questo quadro, 'sappiamo che l'Italia ha un ritardo da recuperare e che servono ulteriori investimenti e una maggiore capacita' di realizzazione. Ma dobbiamo anche evitare una lettura che cancelli cio' che e' stato gia' avviato'. Ad ogni modo, ha continuato il ministro, 'la sfida dei prossimi anni sara' trasformare sempre piu' rapidamente la programmazione in opere e interventi, rafforzando il coordinamento tra Stato, Regioni, enti locali e tutti i soggetti che hanno responsabilita' sul territorio.

Sul clima non servono contrapposizioni, ma continuita', concretezza e capacita' di lavorare insieme' e 'il nostro impegno e' continuare su questa strada, accelerando sull'adattamento e sulla prevenzione. Il clima sta cambiando e le nostre politiche devono essere all'altezza di questo cambiamento'.

Fla-.

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