Clima: parte la ricerca antartica della nave rompighiaccio Laura Bassi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 gen - La nave Laura Bassi, di proprieta' dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - Ogs, quest'anno svolgera' un'unica rotazione dalla Nuova Zelanda all'Antartide, con a bordo 39 persone coinvolte come personale di ricerca e un equipaggio navigante di 23 membri.

Per la prima volta la missione sara' condivisa con il progetto antartico neozelandese a cui afferisce un team di 12 persone. Per arrivare fin qui la rompighiaccio il 25 novembre scorso ha lasciato il porto di Napoli, e la navigazione e' durata circa 40 giorni.

Le attivita' di ricerca, nello specifico, riguarderanno il progetto 'Tenore' (Terra Nova bay polynya high Resolution Experiment), coordinato da Giannetta Fusco dell'Universita' degli studi di Napoli 'Parthenope' per lo studio della zona di polynya (uno specchio di acqua marina libera dai ghiacci e circondata dalla banchisa) della Baia Terra Nova; il progetto 'Signature' (PhySIcal and bioGeochemical traciNg of wATer masses at source areas and export gates in the Ross Sea and impact on the SoUtheRn OcEan), coordinato da Pierpaolo Falco dall'Universita' Politecnica delle Marche che ha l'obiettivo di analizzare dal punto di vista biologico chimico e fisico le principali masse d'acqua del Mare di Ross e indagare la loro variabilita' spaziale e temporale; infine il progetto 'Morsea' (Marine Observatory in the Ross Sea), coordinato da Giorgio Budillon dell'Universita' degli studi di Napoli 'Parthenope' e Pasquale Castagno dell'Universita' degli Studi di Messina per la gestione della rete degli osservatori marini posizionati fin dal 1994 nel Mare di Ross. La rompighiaccio trasportera' due refrigeratori contenenti le carote di ghiaccio estratte nel contesto del progetto internazionale Beyond Epica, coordinato da Carlo Barbante, direttore dell'Istituto di Scienze Polari del Cnr.

