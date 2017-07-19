Clima: Oxfam, l'1% piu' ricco popolazione ha esaurito in 10 giorni suo budget annuale CO2 -2

Investimenti miliardari produrranno 1,9 mln tonnellate CO2 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 gen - Oltre alle emissioni legate al loro stile di vita, i super ricchi investono anche nelle industrie piu' inquinanti. La ricerca di Oxfam rileva che ogni miliardario detiene, in media, un portafoglio di investimenti in aziende che produrranno 1,9 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, aggravando ulteriormente il collasso climatico mondiale. 'Le ricerche dimostrano che i governi hanno a disposizione una strada molto chiara e semplice per ridurre drasticamente le emissioni di carbonio e affrontare le disuguaglianze: puntare sui piu' ricchi inquinatori - ha affermato Nafkote Dabi, responsabile delle politiche climatiche di Oxfam, commentando i risultati dello studio - Reprimendo la grave irresponsabilita' dei super ricchi in materia di emissioni di carbonio, i leader mondiali hanno l'opportunita' di riportare il mondo sulla strada giusta per raggiungere gli obiettivi climatici e sbloccare benefici netti per le persone e il pianeta'.

