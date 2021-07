Clima: Nava, pacchetto europeo trasforma economia Paesi membri, Commissione aiutera'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 lug - "Gia' 2 anni fa, proprio il 15 luglio 2019, l'allora presidente designata della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presento' il green deal fra sue priorita'. Quindi il pacchetto presentato ieri non e' una sorpresa, ma la rielaborazione di idee su cui stavamo lavorando. Si tratta di un pacchetto ambizioso e una delle questioni fondamentali legate al suo successo e' l'aggiustamento delle economie, per cui la Commissione europea puo' aiutare i Paesi membri ad applicarlo. E' un pacchetto che trasforma completamente l'economia da alta intensita' di carbonio a un'economia con molta meno intensita'. Inoltre e' pieno di contenuti sociali per evitare un impatto forte sulle categorie sociali piu' deboli. C'e' poi l'aspetto della scienza che e' fondamentale, questo e' l'ultimo decennio per limitare gas serra e limitare l'aumento delle temperature ed evitare disastri climatici. Da ricordare anche gli aspetti scientifici, sociali e occupazionali, soprattutto se riusciremo a produrre in prevalenza in Europa invece di dipendere dalle importazioni".

Lo ha detto Mario Nava, direttore generale per il sostegno alle riforme strutturali (Dg Reform) della Commissione europea, nel suo intervento alla conferenza 'Tra sostenibilita' e geopolitica: il ruolo delle infrastrutture nella ripresa post-pandemia', organizzata dall'Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale).

Pan

