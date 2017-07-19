Clima: Musumeci, da fine 2026 indice qualita' dell'aria sui siti Amministrazioni

Piano tutela rientra tra competenze regionali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - "Rientra nell'ambito delle competenze regionali la redazione del piano di tutela della qualita' dell'aria. La nuova direttiva di qualita' dell'aria che entrera' in vigore alla fine del 2026 impone precise e stringenti compiti di comunicare per le amministrazioni competenti in materia. Sara' inoltre definito un apposito indice da attivare a livello nazionale, e pubblicato sui siti internet delle amministrazioni competenti, al fine di informare in tempo reale i cittadini.

Infine, mi pare utile sottolineare che a partire dal 2028 i piani di qualita' dell'aria dovranno contenere apposite azioni da mettere in campo nel caso in cui i tali soglie venissero superate". Cosi' il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, rispondendo nell'Aula della Camera a un'interrogazione Iv sulle iniziative per il contrasto dell'inquinamento atmosferico nella Pianura padana, anche attraverso la previsione di adeguate risorse finanziare. "Le competenze relative agli stanziamenti e alle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi - ha peraltro precisato - non rientrano fra le competenze dirette della mia struttura ministeriale. Tuttavia, mi faro' carico di interloquire con il collega dell'Ambiente per evidenziare le osservazioni" evidenziate. Musumeci ha inoltre fatto rilevare: "Non emerge uno specifico evento calamitoso riconducibile alle competenze del servizio Nazionale della Protezione Civile. Il Dipartimento di Protezione Civile non e' infatti titolare di competenze in tema di qualita' dell'aria, ne' in termini di sostegni di sistemi di monitoraggio, ne' in termini di allertamento".

Bof.

