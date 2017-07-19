Clima: Legambiente, nel 2025 376 eventi meteo estremi (+5,9%)-2

2025 secondo anno piu' caldo mai registrato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 gen - Preoccupano, prosegue la nota, anche i danni che gli eventi meteo estremi stanno causando sui trasporti: 24 quelli che nel 2025 hanno provocato danni e ritardi a treni e trasporto pubblico locale nella Penisola. Interruzioni e sospensioni causate non solo da piogge intense, allagamenti e frane dovute a intense precipitazioni, ma anche dalle temperature record e dalle forti raffiche di vento.

La Penisola, denuncia Legambiente, paga lo scotto di azioni di adattamento sporadiche e non coordinate, prive di multi settorialita' e di un approccio multilivello. Cio' avviene in un contesto in cui i danni subiti nel Paese da ondate di calore, siccita' e alluvioni nel 2025, secondo un recente studio dell'Universita' di Mannheim, ammontano a 11,9 miliardi di euro e in futuro, con una proiezione al 2029, saliranno a 34,2 miliardi di euro. Per evitare cio' e' fondamentale avviare una governance nazionale, attuare il Pnacc, approvato a fine 2023, stanziando le risorse economiche necessarie che ancora oggi mancano per 'dare gambe' alle 361 misure da adottare su scala nazionale e regionale. Ad oggi la sua mancata attuazione rallenta a cascata la redazione di piani locali di adattamento al clima.

Altrettanto urgente e' istituire con decreto l'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, composto dai rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali per l'individuazione delle priorita' territoriali e settoriali e per il monitoraggio dell'efficacia delle azioni di adattamento.

'Ancora una volta l'Italia - commenta Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - si e' fatta trovare impreparata di fronte a una crisi climatica che e' una dura realta' sul territorio nazionale da molti anni. Le immagini di quanto accaduto in diverse regioni, dalle alluvioni alla grande siccita', parlano da sole. E a pagarne lo scotto sono come sempre i cittadini, i territori, le imprese e piu' in generale l'economia del Paese. Continuiamo a riconcorrere le emergenze, invece che lavorare su piani di mitigazione e di adattamento e prevenzione. Al Governo Meloni chiediamo di mettere la crisi climatica al centro della sua agenda politica, attivandosi per lo stanziamento delle risorse necessarie per attuare al piu' presto il Pnacc, che ad oggi resta purtroppo un piano sulla carta, che sono mancate anche nella legge di bilancio in approvazione; approvando il prima possibile una legge contro il consumo di suolo, che non si combatte fermando il fotovoltaico a terra ma vietando poli logistici, data center, nuove infrastrutture stradali, aree residenziali o produttive sui suoli agricoli; istituendo l'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Non sono piu' ammessi ritardi'.

Il 2025, inoltre, e' stato un anno segnato anche dall'emergenza ormai cronica della siccita'. Ad essere piu' colpito soprattutto il Sud Italia, in particolare il Nord della Sardegna, la Puglia e la Sicilia. In particolare, in Sardegna nella Nurra le aziende agricole sono state costrette a rinunciare a molte colture, compromettendo la produzione alimentare e generando forti ripercussioni economiche.

Drammatica la situazione per gli allevamenti, con gli animali che hanno rischiato di restare senz'acqua per abbeverarsi visto il prosciugamento dei pozzi. Le aziende del settore sono state costrette ad acquistare l'acqua a costi insostenibili.

Guardando alle temperature registrate, secondo i recenti dati del Copernicus Climate Change Service e' praticamente certo che il 2025 sara' il secondo anno piu' caldo mai registrato, a pari merito con il 2023, dietro solo al 2024.

Secondo il set di dati analizzati, e' probabile che la temperatura media globale per il periodo 2023-2025 superi 1,5 gradi centigradi, il che rappresenterebbe la prima media triennale a registrare il superamento del limite stabilito dagli Accordi di Parigi. In Europa il caldo record ha segnato l'intera estate. Secondo uno studio condotto da Imperial College London e London School of Hygiene & Tropical Medicine, il cambiamento climatico ha intensificato le temperature estive in tutto il continente europeo e causato 16.500 decessi in piu' rispetto a un'estate 'normale' senza aumento delle temperature causato dalle attivita' umane.

