Clima: giovedi' 14 dicembre al via i Woliba Talks 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 dic - I processi produttivi messi in atto dall'uomo per il proprio sviluppo sono i medesimi che oggi mettono a rischio il futuro del Pianeta per effetto delle emissioni di anidride carbonica e altri gas serra, causa del cambiamento climatico al quale stiamo assistendo. L'Unione Europea con l'Accordo di Parigi 2015 si e' data l'obiettivo di raggiungere la neutralita' climatica - il punto di equilibrio tra le emissioni di gas serra e la capacita' della Terra di assorbirle - per il 2050.

In questo contesto, ogni Paese membro (e cosi' ogni impresa e cittadino) ha il dovere di adottare misure di sostenibilita', una fra tutte la decarbonizzazione. Durante il convegno Climate Change & Decarbonization, Le conseguenze della transizione sostenibile che si terra' Giovedi' 14 dicembre alle ore 17.45 si discutera' degli effetti, positivi ma anche negativi che tale transizione avra' sulle imprese e sui lavoratori. Ai lavori moderati da Celestina Dominelli, Giornalista Il Sole 24 Ore, interverranno Barbara Polito, Board Member Rics Italia, Head of Asset Management, GWM Asset Management Ltd - Italian Branch, Monica Iacono, CEO Engie, Rossella Bozzini, Head of Sustainability Aeroporti di Roma, Giulia Ritondale, Responsabile Sostenibilita' Open Fiber, Marisa Spisso, Direttore Fondi, DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.

