Clima: Gates Foundation dona 1,4 mld $ ai piccoli contadini in Africa e Asia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 nov - La Fondazione Bill&Melinda Gates ha annunciato l'impegno a investire 1,4 miliardi di dollari per aiutare i piccoli contadini dell'Africa sud-Sahariana e dell'Asia meridionale a far fronte agli impatti immediati e a lungo termine del cambiamento climatico. L'iniziativa e' stata annunciata da Mark Suzman, ceo dell'ente creato dal fondatore di Microsoft e dalla ex moglie, in occasione della Conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite. Il finanziamento puntera' a stimolare l'innovazione per costruire una pipeline di progetti di agricoltura locale sostenibile, nuove applicazioni per le tecnologie digitali, innovazioni sostenibili per l'allevamento e il supporto alle piccole attivita' di agricoltura guidate da donne.

