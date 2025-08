Clima: entro il 2030 l'Italia dissalera' 1milione m3 acqua al giorno (studio)

L'analisi di Valore Acqua - THEA (Il Sole 24 Ore Radiocor) - MilanoMilano, 3 ago - La capacita' di produzione di acqua dissalata in Italia e' destinata raggiungere il traguardo di 1 milione di metri cubi al giorno entro il 2030, con una crescita media annua del +6%. E' la stima elaborata Community Valore Acqua di The European House Ambrosetti a due anni dall'approvazione del decreto siccita', che, pero', mette in guardia per impianti spesso piccoli e ormai vecchi. Una fotografia che posiziona, comunque, l'Italia tra i primi 30 Paesi al mondo per produzione di acqua dissalata, con una capacita' gia' oggi di circa 700.000 m/giorno. In Europa, il nostro Paese si colloca al secondo posto dopo la Spagna.

La Cabina di Regia per la crisi idrica ha classificato come interventi prioritari e urgenti la realizzazione di dissalatori mobili a Gela, Porto Empedocle e Trapani, impianti con una portata complessiva di 96 litri al secondo, per i quali la Regione Sicilia ha stanziato 110mln di euro.

Il piano prevede anche l'ammodernamento e la ristrutturazione del dissalatore di Porto Empedocle, che garantira' una produzione giornaliera superiore a 30.000 m. Fra i grandi progetti previsti nel prossimo quinquennio ci sono anche Palermo per una capacita' giornaliera di 70 mila metri cubi e un investimento di circa 180mln di euro, Taranto con oltre 55 mila metri cubi/giorni e 100mln di euro d'investimento e Brindisi per altri 80 mila metri cubi/giorno e 100mln di euro.

