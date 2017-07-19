Clima: discussioni fiume tra i ministri, ancora non c'e' intesa su taglio Co2 al 2040 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 4 nov - La cosa certa e' che l'obiettivo del 2040 sara' confermato: non c'e' consenso sufficiente per cambiarli. Invece si sta cercando di rendere flessibile il percorso per arrivarci. Sul tavolo l'ultima proposta della presidenza danese della Ue: il Consiglio europeo piu' di dieci giorni fa aveva aperto la strada, ora si tratta di concretizzarla. Il punto piu' controverso riguarda gli 'sconti' allo sforzo di riduzione delle emissioni rispetto ai livelli del 1990, il loro volume.

La Commissione ha proposto che arrivino al 3%. Si tratta del taglio delle emissioni derivante dal finanziamento di progetti in territori extra Ue (paesi in via di sviluppo): piu' e' alto il tetto di tali crediti rispetto al totale dell'obiettivo europeo, meno sforzo dovra' fare la Ue. La Commissione parla di 'uso limitato', poi fissato al 3%.

Per diversi governi non e' sufficiente: per Polonia, Italia innanzitutto, poi per Ungheria, Slovacchia e, secondo una ricostruzione, anche Cechia. Ma anche per la Francia, che oggi ha dichiarato: 'Non accetteremo di scendere sotto il 5%'. La Polonia vuole il 10%. Il ministro italiano Pichetto Fratin ha detto 5% a livello europeo con un meccanismo di acquisto attraverso una piattaforma Ue anticipata al 2031 (invece che a partire dal 2036). Il ministro inoltre ha proposto un'altra flessibilita': consentire agli Stati che lo vogliono, 'solo se necessario', un ulteriore 5% di crediti internazionali per raggiungere l'obiettivo nazionale.

Difficile la ricerca della maggioranza qualificata, che implica il 55% degli Stati membri a favore (in pratica 15 paesi su 27) che rappresentino almeno il 65% della popolazione totale della Ue. Ma si vorrebbe avere un consenso piu' ampio: i costi della transizione verde cominciano a farsi sentire sia sulle imprese sia sulle famiglie, in diversi paesi si temono proteste sociali, in ogni caso le difficolta' a far quadrare i conti pubblici aumentano (cio' spiega la resistenza del Belgio). Non a caso il commissario al clima Wopke Hoekstra ha detto che 'il tango si deve ballare a 27'. Ma un accordo a 27 e' impossibile.

Spagna e Germania sono schierate a sostegno dell'ultima proposta danese che prevede il limite del 3% per i crediti internazionali.

Si cercano soluzioni di compromesso per compensare un aumento frenato della percentuale di crediti originati dall'estero accentuando altri fattori di flessibilita'. La ministra spagnola Sara Aagesen, prima dell'avvio delle discussioni, aveva dichiarato: 'Se siamo leader nel contrasto al cambiamento climatico dobbiamo dare segnali adeguati agli investitori, dunque crediti esteri dal 2036 e il 3% e' il massimo'.

La ministra francese Monique Barbut ha chiesto il 5% e ha ricordato che l'Europa pesa per il 6% nelle emissioni carbonio globali e che fra qualche anno calera' al 4% per cui mettere soldi nei paesi in via di sviluppo ci permette di ridurre le emissioni mondiali'.

Proprio oggi il segretario dell'Onu ha indicato che il superamento della soglia di riscaldamento globale di 1,5C ormai e' "inevitabile" secondo gli scienziati. Secondo l'Onu gli impegni climatici assunti dai paesi di tutto il mondo potrebbero limitare il riscaldamento a 2,5 C, ancora lontani dal rispettare l'Accordo di Parigi ed evitare le conseguenze piu' catastrofiche. Tra qualche giorno si riunisce in Brasile la Cop30 il vertice internazionale delle 'parti'. La Ue deve decidere la sua strada verso il 2040 prima.

Antonio Pollio Salimbeni

