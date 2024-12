Clima: Copernicus, il 2024 sara' l'anno piu' caldo mai registrato e superera' 1,5 gradi - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 dic - Le temperature globali si avviano a superare un nuovo record: e' ormai quasi certo che il 2024 sara' l'anno piu' caldo mai registrato, battendo anche il primato del 2023. Il dato piu' preoccupante e' pero' un altro: quello che sta arrivando alla conclusione sara' il primo anno a superare gli 1,5 gradi dall'era preindustriale, il limite di temperatura piu' ambizioso fissato dall'Accordo sul clima di Parigi del 2015 e raccomandato dagli scienziati per evitare le conseguenze piu' estreme della crisi climatica. A confermarlo e' l'ultimo bollettino del Climate Change Service dell'osservatorio europeo Copernicus, che gia' aveva lanciato l'allarme nei precedenti mesi. Il novembre 2024 e' infatti stato il secondo piu' caldo della storia e il diciassettesimo mese a superare gli 1,5 gradi, oltrepassando di 1,6 gradi la media dell'era precedente all'utilizzo massiccio dei combustibili fossili.

Per gli esperti la situazione non e' destinata a migliorare: le temperature globali dovrebbero essere 'vicine ai livelli record' all'inizio del 2025, ha dichiarato all'AFP Julien Nicolas, scienziato di Copernicus, soprattutto perche' il ritorno del fenomeno La Nina, sinonimo di raffreddamento, rimane incerto quest'anno. Le rilevazioni di Copernicus sono concordi con quelle di altri organismi come l'Unep (Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente), secondo cui il mondo si sta dirigendo verso un riscaldamento globale 'catastrofico' di 3,1 gradi in questo secolo. Se le promesse climatiche dovessero essere mantenute invece, per gli esperti, si potra' limitare il surriscaldamento globale a a circa 2,6C.

Tuttavia, secondo gli esperti, per considerare la soglia dell'Accordo di Parigi definitivamente superata, il surriscaldamento medio dovra' essere osservato per almeno 20 anni. Intanto pero' le conseguenze della crisi climatica - come i fortissimi tifoni che hanno colpito l'Asia e le siccita' storiche in Asia e in Amazzonia a novembre - stanno danneggiando gli ecosistemi e mettendo in pericolo diverse popolazioni.

