Clima: Coldiretti, Italia divisa tra gelo e siccita' con Isole senza acqua

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 gen - L'Italia e' al gelo ma nelle Isole si estende l'allarme siccita'. In particolare, dalla Sardegna arriva la richiesta dello stato di calamita' per le ripercussioni sul sistema agropastorale isolano ma anche rischi sul sistema irriguo per i prossimi mesi, mentre in Sicilia le precipitazioni sono state le piu' scarse da oltre cento anni nel secondo semestre dell'anno 2023 secondo il Servizio informativo agrometeorologico regionale. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sull'andamento climatico anomalo di inizio anno dopo un 2023 che si e' classificato ufficialmente come l'anno piu' bollente mai registrato prima in Italia con una temperatura media superiore di 1,14 gradi rispetto alla media storica del periodo 1991-2020 secondo Isac Cnr.

Il cambiamento climatico, indica Coldiretti, si manifesta con una tendenza al surriscaldamento ma anche con una piu' elevata frequenza di eventi estremi, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dalla siccita' alle alluvioni, dal sole al maltempo. L'agricoltura e' l'attivita' economica che piu' di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con i danni provocati dalla siccita' e dal maltempo che hanno superato nel 2023 i 6 miliardi di euro, denuncia l'associazione.

