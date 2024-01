Clima: Coldiretti, Italia divisa tra gelo e siccita' con Isole senza acqua -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 gen - In particolare, Coldiretti sottolinea che l'arrivo del grande freddo lungo la Penisola colpisce le coltivazioni invernali in campo come cavoli, verze, cicorie, e broccoli che reggono anche temperature di qualche grado sotto lo zero ma se la colonnina di mercurio scende repentinamente o se le gelate sono troppo lunghe si verificano danni. Il calo delle temperature con il gelo rischia peraltro di bruciare fiori e gemme di piante e alberi, con pesanti effetti sui prossimi raccolti dopo che, ricorda la Coldiretti, il caldo anomalo ha favorito in alcuni territori come la Toscana il risveglio anticipato delle varieta' piu' precoci di pesche e susine. A preoccupare e' anche il balzo dei costi per il riscaldamento delle serre per la coltivazione di ortaggi e fiori che risente dell'impennata della bolletta. Le recenti piogge invece, sottolinea la Coldiretti, hanno solo attenuato la sofferenza idrica di alcune zone della Sardegna dove a gennaio e' gia' crisi idrica con invasi regionali a un livello d'emergenza rossa nei comprensori di Sardegna Nord Occidentale, Alto Cixerri, Posada ed Ogliastra a causa della scarsita' di piogge e del caldo anomalo, secondo l'Anbi. La richiesta d'acqua e' stata superiore al consueto e ha comportato, nel solo mese di dicembre, una riduzione di oltre 14 milioni di metri cubi nella disponibilita' idrica presente negli invasi, dove attualmente mancano circa 380 milioni rispetto alla media degli anni recenti e il bilancio e' negativo anche in rapporto all'anno scorso secondo l'Autorita' Bacino Regionale della Sardegna. Non va meglio in Sicilia dove la crisi idrica, nonostante l'arrivo delle precipitazioni anche con forti temporali, ha gia' comportato il razionamento dell'acqua con le riserve idriche negli invasi al primo dicembre che erano inferiori di ben 45,6 milioni di metri cubi (-13%) rispetto ad un anno prima ed attualmente mancano all'appello circa 54 milioni e mezzo di metri cubi sulle medie piu' recenti secondo le analisi Anbi sui dati del Dipartimento Regionale dell'Autorita' di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 13-01-24 11:32:00 (0220)FOOD,PA 5 NNNN