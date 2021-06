Clima: Cingolani, per affrontare problemi utile collaborazione pubblico-privato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 giu - Per affrontare i problemi legati ai cambiamenti climatici e al surriscaldamento globale 'bisogna creare una consapevolezza pubblica, la nuova generazione deve capire che questa e' l'ultima possibilita' per tenere la situazione sotto controllo'. Lo ha detto Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, durante l'Euronext Esg Summit in corso in forma digitale da Lisbona, sottolineando che "abbiamo bisogno di una collaborazione pubblico-privato, che devono essere allineati per raggiungere un obiettivo comune, che non sono locali o nazionali, ma globali". Inoltre, secondo il ministro, servono "politiche mondiali' e questo significa che 'tutti i Paesi devono essere in grado di affrontare le sfide globali', cosa per cui 'occorrono anche risorse'. Tutti questi componenti 'devono essere allineati, perche' nessuno puo' raggiungere gli obiettivi da solo, dobbiamo fare convergere i nostri sforzi' sulla riduzione delle emissioni e questo e' un target che non puo' essere mancato, ha detto Cingolani.

