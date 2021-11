Clima: Cingolani, finanza su obiettivi green non deve essere speculazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 nov - "C'e' finance e finance. Se finance e' la versione 2.0 degli hedge fund o della speculazione edilizia che diventa speculazione sull'anidride carbonica, allora dovremo alzare la voce. Se invece sara' una vera finanza verde che investe in infrastrutture, con investimenti che ritorneranno ma non come nella finanza d'attacco, allora avremo contribuito in maniera sostanziale ad accelerare la carbonizzazione e a raggiungere gli accordi di Parigi. La scommessa e' appena stata fatta e la strada e' lunga ma sono venuto via da Glasgow con ottimismo". Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo all'evento 'Healing the Planet. Sustainability and circular economy' organizzato per il ventennale della Fondazione Silvio Tronchetti Provera.

'A Cop26 - ha proseguito il ministro - abbiamo ottenuto un risultato importante: abbiamo aumentato l'ambizione rispetto al Protocollo di Parigi facendo accettare a tutti l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi mentre fino a pochi mesi fase anche l'obiettivo di +2 gradi era in discussione. Ma tutto questo ha un prezzo: per grandi Paesi cambiare rotta e accelerare sul processo di produzione primaria dell'energia richiede piu' tempo. Queste cose sono state importanti perche' dalla prossima Cop si rafforzi la cooperazione tra pubblico e privato per arrivare a raccogliere quei 100 miliardi che indegnamente i Paesi ricchi non sono riusciti a raggiungere per mitigare gli effetti del cambiamento climatico nei Paesi poveri. E' stato un argomento pesante ma nella prossima Cop27 di Sharm el-Sheikh dovremmo irrevocabilmente arrivare a 100 miliardi, irrevocabilmente misurare i processi che vengono dichiarati e far vedere quei 130 trillioni evocati dalla grande finanza mondiale sono effettivamente utilizzati'.

