Clerici: apre nuovo hub logistico a Bergamo per smistamento materiali industria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - Clerici, azienda attiva nella distribuzione di prodotti idrotermosanitari e arredobagno, punta sulla diversificazione del business con l'apertura di un nuovo polo logistico dedicato esclusivamente ai materiali per il settore industriale. Lo spazio, di circa 10.000 metri quadrati tra aree al coperto ed esterne, aprira' a Bergamo nei prossimi mesi e nasce per fornire un servizio altamente specializzato ai grandi impiantisti, le multiutility e le aziende di svariati settori, tra cui chimico, tessile, siderurgico, alimentare. Si tratta, spiega la societa' in una nota, di "un investimento rilevante sia in termini strutturali che di risorse": all'interno del nuovo hub lavorera' un team con competenze tecniche avanzate, provenienti direttamente dal mondo industriale, figure professionali selezionate per offrire un servizio di consulenza, supporto e fornitura, con un catalogo fortemente potenziato e nuove referenze dedicate.

Il nuovo polo sara' centro di stoccaggio, smistamento e distribuzione dei materiali industriali, molti dei quali provenienti da fornitori internazionali, con l'obiettivo di servire capillarmente tutti i punti vendita del Gruppo presenti nel Nord e Centro Italia.

bla-com

(RADIOCOR) 15-06-25 12:20:22 (0208)INF 5 NNNN