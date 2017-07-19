Clerici: acquisisce 5 societa' a Roma, target raggiungere 80 mln fatturato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 gen - Clerici, azienda italiana che opera distribuzione di prodotti idrotermosanitari e arredobagno, ha acquisito il 100% di Termoidraulica Agostini e Figli Srl, Arya Group, Lazioterm, Home Distribuzione, e la firma di un accordo vincolante per l'acquisto del 100% di Puntoclima. Queste aziende, spiega una nota, rappresentano oggi le principali realta' romane nella distribuzione di materiali idrotermosanitari, con un posizionamento orientato all'impiantistica professionale e al risparmio ed efficientamento energetico. A pochi mesi dall'ingresso nel Lazio, queste operazioni consentono a Clerici di raggiungere una dimensione strutturale significativa nella Capitale, che puo' contare su circa 80 dipendenti, con l'obiettivo di conquistare una posizione di leadership in uno dei mercati piu' strategici e dinamici d'Italia. Dal 2021, il Gruppo ha completato numerose integrazioni su scala nazionale, con una nuova accelerazione avvenuta a partire dalla meta' del 2024. Secondo il presidente Paolo Clerici, 'queste operazioni ci portano esattamente alla dimensione prefissata a neanche un anno dal nostro ingresso a Roma, area che ricopre un ruolo prioritario nel nostro piano strategico di espansione. Prevediamo che il fatturato dell'area possa raggiungere 80 milioni di euro, con l'integrazione completata entro fine anno 2026 per massimizzare crescita e marginalita''.

Lab-com.

