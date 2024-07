Clementoni: con AI4Edugaming vince bando Ue su AI-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 lug - Il progetto AI4Edugaming integrera' dinamiche di gaming e algoritmi di intelligenza artificiale, ed e' stato presentato in partenariato con altre due importanti realta' del territorio: la software house Ubisive e la Cooperativa Sociale Il Faro, che si occuperanno rispettivamente dello sviluppo tecnologico e della sperimentazione scientifica e pedagogica. Nello svolgimento di tali attivita' le aziende Partner saranno inoltre affiancate dalla preziosa collaborazione dell'Universita' degli Studi di Macerata. I giochi realizzati saranno testati sia da bambini normotipici che da bambini diversamente abili in modo da garantire una maggiore inclusivita' dei prodotti stessi. Andrea Maria Antonini, Assessore alle attivita' produttive: 'La Regione Marche ha disposto complessivamente 54,6 milioni di euro, cioe' l'intero stanziamento previsto dal piano finanziario del Pr Fesr 2021-27 per l'attuazione dell'intervento, aggiungendo 9,6 milioni di euro allo stanziamento messo a bando (45 milioni di euro). Si prevedono investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale per 92,5 milioni di euro complessivi sul territorio regionale. Il bando consentira' inoltre oltre 200 nuove assunzioni di personale qualificato da parte delle imprese beneficiarie, tra cui laureati, ricercatori, tecnici qualificati, apprendisti in alta formazione e ricerca.' Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche: 'Riteniamo fondamentale il settore della ricerca e sviluppo anche per trattenere sul territorio realta' che hanno dimostrato da sempre capacita' di innovarsi e generare idee e sviluppo, di restare aggrappati ai mercati, di mantenersi leader nei propri settori di competenza'.

Stefania Bussoletti, Direttore Dipartimento sviluppo economico: 'Un intervento che coinvolge l'intero ecosistema regionale dell'innovazione e che punta sulla collaborazione tra imprese, Universita', centri di ricerca, start-up innovative (Ubisive Srl) e cooperative sociali (Il Faro) e Digital Innovation Hub'.

Ann

(RADIOCOR) 28-07-24 18:27:54 (0441) 5 NNNN