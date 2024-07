Clementoni: con AI4Edugaming vince bando Ue su AI

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 lug - Clementoni, azienda italiana che opera nel settore dei giocattoli educativi, ha vinto il bando europeo 'Ricerca e sviluppo per innovare le Marche' - incentivi alle imprese per attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli ambiti della strategia regionale per la specializzazione intelligente. L'inizio dei lavori oggetto del bando e' stato annunciato ufficialmente giovedi' scorso durante un evento presso lo Show Room Clementoni a Recanati, alla presenza del Presidente della Regione Marche e di diversi rappresentanti di Istituzioni locali, che hanno espresso apprezzamento per questo importante progetto e per il significativo impatto che avra' sullo sviluppo economico regionale. AI4Edugaming, il nome del progetto vincitore, ha l'obiettivo di studiare e implementare una piattaforma innovativa di intelligenza artificiale per lo sviluppo di giochi interattivi ideati per bambini in eta' prescolare e scolare, supportando i genitori nella crescita dei propri figli in modo naturale e adeguato a specifiche esigenze.

Giovanni Clementoni, Ad di Clementoni: 'AI4Edugaming e' la nostra risposta alle sfide dei cambiamenti odierni: del modo di giocare dei bambini, dello stile di vita e dell'evoluzione tecnologica. Attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale, miriamo a creare giocattoli che parlino il linguaggio dei piu' piccoli andando a soddisfarne l'esigenza principale, il divertimento, la vera chiave di volta per stimolare l'apprendimento".

