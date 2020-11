Classis Capital Sim: inaugurata sede Padova, coordinata da Mario Buso

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 nov - Classis Capital, societa' di intermediazione mobiliare indipendente, ha inaugurato la nuova sede di Padova, dopo quelle di Milano e Torino. La nuova sede, coordinata da Mauro Buso, sara' il punto di riferimento per le attivita' su Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia, con importanti obiettivi di crescita, in relazione anche alle caratteristiche del territorio e alla proposta innovativa rispetto alle altre realta' presenti. "Le recenti vicende legate alla gestione del risparmio in questa area strategica del Paese negli ultimi anni e gli effetti della pandemia non hanno modificato i nostri progetti", ha detto Maurizio Esentato, amministratore delegato di Classis Capital Sim, sottolineando che "il tessuto produttivo e la vivacita' imprenditoriale unite al conseguente risparmio che si rende disponibile puo' fruire di un'ottica di investimento internazionale, che Classis fornisce con una rigorosa politica di trasparenza sui costi. Il tutto senza modificare i propri riferimenti bancari".

Ars

