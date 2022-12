Class Action: Urso, con Dlgs tutela consumatori anche oltre confine

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 dic - Il Consiglio dei ministri ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sulla class action, in tempo utile per il termine del 10 dicembre.

Il decreto istituisce un apposito elenco presso il ministero delle Imprese a cui spettera' la verifica dei requisiti degli enti e associazioni dei consumatori per essere legittimati.

'Cosi' si tutelano i consumatori, che potranno agire anche verso imprese fuori dai confini nazionali in maniera piu' agevole perche' chi sara' legittimato potra' agire anche a livello transfrontaliero per difendere meglio i loro interessi', commenta il ministro Adolfo Urso. Tale decreto modifica il Codice del Consumo, introducendo una nuova azione a tutela degli interessi collettivi e dei diritti individuali dei consumatori, che si affianca alla class action e all'azione inibitoria, introducendo tra l'altro l'esenzione dell'associazione dall'onere della prova su colpa o dolo del professionista o anche sul pregiudizio subito dal consumatore; l'obbligo per le associazioni di dare pubblicita' dell'azione e allo di avanzamento. Il decreto andra' alle Commissioni parlamentari per il parere, prima dell'approvazione definitiva.

