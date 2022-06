Citigroup: nel 2022 commodities costeranno a consumatori 5200 mld$ in piu' rispetto 2019

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 giu - L'aumento dei prezzi delle commodities causato dal balzo dell'energia e dalle strozzature delle catene di approvvigionamento costera' complessivamente ai consumatori 5200 miliardi di dollari in piu' quest'anno rispetto ai tempi pre-covid. E' quanto scrivono gli esperti di Citigroup secondo cui la "tassa sulle materie prime" potrebbe salire a 6.300 miliardi di dollari, pari al 6,2% del prodotto interno lordo mondiale, se i prezzi delle materie prime quotati nei mercati dei futures si dovessere materialire. "In entrambi i casi, lo shock delle materie prime in corso e' sulla buona strada per essere di un ordine di grandezza simile al primo shock petrolifero di quasi 50 anni fa, se preso come quota del Pil globale", affermano gli autori del rapporto. L'Europa, che importa il 50% della sua energia, sarebbe tra le regioni piu' colpite se i prezzi delle materie prime rimanessero elevati piu' a lungo.

