Cir: utile azzerato nel I semestre (da +21,6 mln), +10,4% i ricavi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 lug - Cir ha riportato per il primo semestre ricavi per 1,10 miliardi di euro, in aumento del 10,4% rispetto al primo semestre 2021. Per il periodo il gruppo ha registrato un risultato netto a break even (-0,2 milioni) a fronte di un utile di 21,6 milioni nel primo semestre 2021. La flessione - si spiega in un comunicato - e' dovuta ai minori rendimenti del portafoglio di investimenti finanziari, con un contributo delle societa' finanziarie del gruppo (Cir, Cir International e Cir Investimenti) al risultato netto consolidato negativo per 10,2 milioni a fronte di un contributo positivo di 9,3 milioni nel primo semestre 2021. Per quanto riguarda l'evoluzione prevedibile della gestione, il gruppo sottolinea che la visibilita' sull'andamento delle attivita' nei prossimi mesi rimane ridotta, in considerazione della persistente incertezza circa l'evoluzione della pandemia (che ha in particolare un impatto diretto sul settore della sanita'), del conflitto russo-ucraino, dei mercati di materie prime ed energia (che incidono principalmente sul settore automotive), nonche' dei mercati finanziari.

Per quanto concerne Kos, grazie al piano vaccinale, e' attesa una minore criticita' operativa legata all'evoluzione della pandemia. In tale ipotesi si prevede che le prestazioni di Riabilitazione e Acuti ritornino ai livelli pre-covid gia' nel corso dell'anno corrente. Per le Rsa in Italia e in Germania si prevede invece che i tempi necessari per tornare alla piena occupazione delle residenze siano strutturalmente piu' lunghi e si protraggano almeno fino al 2023. Per quanto concerne Sogefi, la visibilita' sul mercato automotive e' ridotta a causa delle incertezze legate all'evoluzione macroeconomica e sanitaria, al conflitto tra Russia e Ucraina, alla disponibilita' e ai prezzi delle materie prime, alla logistica di trasporto e approvvigionamento dai mercati asiatici.

Cop

(RADIOCOR) 29-07-22 14:37:17 (0447) 5 NNNN