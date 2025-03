Cipess: via libera alle risorse per il raddoppio della Ss 690 Avezzano-Sora

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 mar - Nella seduta odierna, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), ha approvato provvedimenti su infrastrutture, politiche di coesione e sisma 2009 in Abruzzo. Per le Infrastrutture il Cipess, sentito il Nars, ha espresso parere sulla proposta di aggiornamento del piano economico finanziario e relativo schema di atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione unica di concessione della Societa' Autostrada Ligure Toscana (Salt), tronco ligure toscano, per il periodo regolatorio 1 gennaio 2019 - 31 luglio 2019. Il parere del Cipess rileva ai fini dell'accertamento dei rapporti economici derivanti dalla conclusione della concessione terminata nel 2019. Per le Politiche di coesione, il Comitato ha approvato la disciplina per la destinazione delle risorse del cofinanziamento nazionale ai sensi del Regolamento Ue n. 795/2024 istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (Step); l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 per la realizzazione degli interventi di raddoppio della carreggiata della Ss 690 Avezzano-Sora e di consolidamento e restauro della Chiesa di Santa Maria Paganica - Regione Abruzzo; la proroga della scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (Ogv) degli interventi finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi a Contratti istituzionali di sviluppo (Cis). Infine per il Sisma Abruzzo 2009 e' stato approvato il definanziamento dell'intervento Ex Inam - Settore di ricostruzione pubblica 'Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali' - Piano annuale 2018.

ler

(RADIOCOR) 27-03-25 19:35:30 (0755)PA,INF 5 NNNN