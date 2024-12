Cipess: ok a nuove risorse per il terremoto dell'Abruzzo del 2009

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - Il Cipess ha approvato "l'assegnazione di risorse per la ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, per gli ambiti territoriali 'Altri comuni del cratere' e 'Comuni fuori cratere', per l'ammontare di risorse di oltre 373 milioni di euro. Lo si legge in una nota diffusa dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Inoltre sono stati approvati: la rimodulazione del Piano finanziario, la rimodulazione di un intervento e l'assegnazione di risorse nell'ambito del Programma di sviluppo Restart di cui alla Delibera Cipe del 10 agosto 2016, n. 49; il terzo Piano annuale di ricostruzione del patrimonio pubblico, settore 'Istruzione primaria e secondaria' - 'Edifici scolastici' della citta' dell'Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e finanziamento degli interventi, che "consta di 15 interventi aventi valore complessivo pari a circa 33,3 milioni di euro".

com-fil

