Cipess: Morelli, risorse Fondo coesione per sicurezza, salute, Zes unica e sport

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 nov - "Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (Cipess) ha deliberato oggi l'assegnazione di oltre 32 milioni di euro dal Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc) 2021-2027. Questi fondi saranno destinati a interventi infrastrutturali sugli immobili in dotazione dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'ordine, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza pubblica e la difesa civile'. Lo dice in una nota il sottosegretario di stato Alessandro Morelli. "Circa 349 milioni di euro di risorse del Fondo sviluppo e coesione, aggiunge Morelli, andranno poi a finanziare la costruzione in Sicilia di un nuovo Polo ospedaliero di eccellenza per trapianti e terapie avanzate".

Quanto alla Zes unica e al miglioramento delle infrastrutture il Cipess ha assegnato "300 milioni di euro di risorse nazionali di coesione per il finanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali in Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia'.

Dal Cipess quindi, segnala Morelli, 'assegnati 10 milioni di euro di risorse Fsc per il completamento dell'intervento di recupero e valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'Isola di Santo Stefano a Ventotene".

'14,7 milioni di euro, sempre di fondi Fsc, andranno a finanziare 25 infrastrutture sportive in tutto il territorio nazionale'.

com-vmg

(RADIOCOR) 29-11-24 18:41:49 (0577)SAN,GOV,PA 5 NNNN