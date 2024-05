Cipess: Morelli, quest'anno da delibere 305 mld in economia italiana -2

Servizio sanitario nazionale, ok riparto 2022-23 per 253 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 mag - Piu' in dettaglio, il Cipess nel 2023 ha deliberato per investimenti in infrastrutture strategiche lo stanziamento complessivo di oltre 9,45 miliardi di euro. Sono stati inoltre visionata l'informativa sull'aggiornamento 2023 dei Contratti di programma di Rfi (parte investimenti e parti servizi), 2022-2026, per un totale di opere ferroviarie gia' finanziate del gestore Rfi che - tenendo conto dell'aggiornamento 2023 - ha visto un aumento da 119 a 124,5 miliardi. Per la manutenzione straordinaria per l'anno 2023 il totale di risorse e' passato da 2,2 miliardi di euro a 2,85 miliardi di euro. Passando al Fondo sviluppo e coesione, nel 2023 ha destinato 32,4 miliardi a valere sul ciclo 2021-27 al finanziamento degli 'Accordi per la coesione' sottoscritti tra governo e regioni. Analogamente il Comitato ha deliberato l'assegnazione di risorse a valere sul precedente ciclo 2014-2020 per circa 46,7 milioni di euro, destinati per la maggior parte alla riqualificazione e riconversione del polo industriale di Piombino (41 milioni di euro). Sul fronte dei Programmi operativi complementari, c'e' stata l'adozione del Poc Veneto (253,4 milioni di euro) e del Poc Provincia di Bolzano (76 milioni di euro), oltre al rafforzamento del Poc Calabria (integrazione di 240,2 milioni di euro a dote originaria). Il Poc Cultura ha visto un incremento di 32,1 milioni del programma gestito dal Mic. La cifra stanziata alla ricostruzione post-sisma in Abruzzo e' esattamente di 530 milioni di euro. Per quanto riguarda il Servizio sanitario nazionale, nel 2023 il Cipess ha approvato il riparto delle disponibilita' 2022 e 2023, per oltre 253 miliardi in totale, considerando il primo riparto di 125,21 miliardi di euro (delibera n.4/2023) e il secondo riparto di 128 miliardi (delibera 33/2023).

