Cipess: Morelli, oltre 403 mln Fondo sviluppo e coesione per Regioni e Pa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 gen - 'Oltre 403 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione andranno a incrementare la dotazione finanziaria degli Accordi per la Coesione delle regioni Lazio, Marche, Piemonte, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano'. Lo dichiara in una nota il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, a margine della seduta odierna del Cipess che, tra le altre cose, ha disposto l'incremento delle imputazioni programmatiche di risorse Fsc 2021-2027 in favore di sei amministrazioni territoriali. 'Con questa decisione - spiega Morelli - recuperiamo le risorse Fsc temporaneamente allocate nelle sezioni speciali dei Piani di sviluppo e coesione per la gestione della spesa Covid anticipata dallo Stato, nel frattempo rimborsate dall'Unione europea, e le destiniamo in modo strutturale alle politiche di coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Attraverso appositi Atti integrativi agli Accordi per la Coesione delle regioni e province autonome interessate - continua - le nuove risorse saranno finalizzate al rafforzamento dei programmi di investimento e di sviluppo territoriale, secondo le priorita' che saranno condivise tra il Governo e ciascuna amministrazione interessata'.

