Cipess: Morelli, oltre 403 mln Fondo sviluppo e coesione per Regioni e Pa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 gen - Nel dettaglio, l'incremento delle risorse disponibili riguarda per oltre 110 milioni di euro la regione Lazio, per 10 milioni di euro le Marche, per circa 242 milioni di euro il Piemonte, per circa 25 milioni di euro il Veneto, per circa 13 milioni di euro per la provincia autonoma di Bolzano e per 2 milioni di euro per la provincia autonoma di Trento. 'Si tratta di risorse che rientrano nella disponibilita' dei territori per finanziare interventi di crescita, competitivita' e inclusione, nel solco degli Accordi per la Coesione gia' approvati dal Cipess. La decisione assunta oggi dal Comitato - conclude Morelli - conferma l'impegno del Cipess e di tutto il Governo ad assicurare la tempestiva allocazione e l'efficiente utilizzo delle risorse nazionali disponibili per il finanziamento delle politiche di coesione, con cio' garantendo ai territori interessati nuove opportunita' di investimento e sviluppo, a beneficio dei cittadini, delle imprese che vi operano e dell'intero sistema Paese'.

