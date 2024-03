Cipess: Morelli, nel Lazio 870 milioni di investimenti per occupazione e imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 mar - 'Piu' di 870 milioni di euro per la promozione dell'occupazione, la lotta alla poverta', il sostegno alla competitivita' delle imprese e alla ricerca: con la delibera odierna del Cipess si rendono disponibili per il Lazio risorse cospicue da destinare a numerosi interventi sul territorio'. Lo afferma in una nota il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli a margine della riunione del Cipess che ha deliberato, tra le altre cose, l'adozione del Programma operativo (POC) 2014-2020 della Regione Lazio, con una dotazione finanziaria di 870,76 milioni di euro. 'Al sostegno all'occupazione sono destinati quasi 197 milioni di euro - prosegue il sottosegretario - 182 milioni finanzieranno interventi per l'inclusione sociale e la lotta alla poverta', 134 milioni andranno invece al sostegno della competitivita' delle imprese del territorio e, infine, 104 milioni allo sviluppo di progetti innovativi e di ricerca'. 'Con le deliberazioni adottate oggi - conclude Morelli - il Cipess prosegue spedito la sua attivita' di programmazione di risorse destinate allo sviluppo del territorio e dimostra ancora una volta la capacita' di questo esecutivo di fornire risposte tangibili alle esigenze manifestate dalle Regioni e dalle amministrazioni locali, promuovendo interventi e progetti strategici che avranno un impatto significativo sia sulla quotidianita' sia sul futuro.

