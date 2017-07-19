Dati
            Cipess: Morelli, 13 milioni per la ricostruzione post sisma in Abruzzo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 dic - 'In arrivo dal Cipess oltre 13 milioni di risorse aggiuntive per il completamento della ricostruzione degli edifici pubblici colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo'. E' quanto dichiara in una nota il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli a margine della seduta odierna del Cipess che ha deliberato, tra l'altro, l'approvazione del quarto Piano annuale per la ricostruzione pubblica della citta' dell'Aquila e dei territori colpiti dal sisma, per l'annualita' 2025.

            Nell'ambito del Piano, sono finanziati sette interventi di ricostruzione, di cui quattro relativi a sedi istituzionali e edifici strategici e cinque riguardanti strutture ricreative e sportive. 'Le risorse assegnate oggi dal Cipess - spiega il sottosegretario - sono destinate a sostenere il processo di ricostruzione nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009, restituendo alla cittadinanza edifici pubblici di grande rilevanza per le funzioni svolte e i servizi offerti, cosi' da rivitalizzare il tessuto sociale e soddisfare la domanda di servizi culturali, ricreativi e associativi che viene dal territorio. Tra gli interventi ricompresi nel piano figurano, tra gli altri, per il comune dell'Aquila, il recupero strutturale dell'ex Monastero S. Caterina da Siena, il recupero della sede degli alpini in localita' Collebrincioni, il recupero della centrale di sollevamento delle acque di Pile con annessa area museale e ricreativa. A questi si aggiungono il ripristino della sede comunale, del teatro e del polo museale nel comune di Loreto Aprutino e la riparazione della struttura polivalente comunale nel comune di Villa Celiera'.

            com-ler.

