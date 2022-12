Cipess: fonti Ministero Infrastrutture, ok a pacchetto risorse da 4,55 mld -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 dic - "Fra le nuove opere in particolare - indica il Ministero guidato da Salvini - si segnalano: in Lombardia, la realizzazione della Variante di Edolo sulla SS42 per un valore totale dell'opera di oltre 136 milioni di euro; nel Veneto, la Variante di Longarone, per un valore complessivo di quasi 396 milioni di euro; in Liguria i lavori relativi al terzo lotto tra Felettino e il raccordo autostradale per la viabilita' di accesso all'Hub Portuale di La Spezia lungo la variante alla SS1 'Aurelia', per un totale di oltre 105 milioni di euro; in Piemonte i lavori della Pedemontana Piemontese, che portera' a un collegamento tra l'A4 (Torino - Milano) in localita' Santhia', in provincia di Biella, Gattinara e l'A26 (Genova Voltri - Gravellona) in localita' Ghemme, per un totale di circa 384,4 milioni di euro; in Emilia-Romagna, lungo la SS16 'Adriatica' i lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra l'innesto con la SS495 e Ponte Bastia, dal km 101,330 al km 120,238, per un totale di oltre 172,6 milioni di euro; in Toscana, lungo la SS12 'Dell'Abetone e del Brennero' il primo stralcio dei lavori lungo la Tangenziale di Lucca - Viabilita Est di Lucca, comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli dell'autostrada A11 'del Frizzone' e di Lucca Est per un totale di oltre 172,6 milioni di euro; nel Lazio, lungo la SS4 'Via Salaria', l'adeguamento del tracciato stradale e la messa in sicurezza dal km 56,000 al km 64,000, per un totale di oltre 305 milioni di euro; in Molise i lavori di collegamento tra il bivio di Pesche al km 181,500 della SS17 'Dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico' e il Lotto 1 della SSV Isernia-Castel di Sangro, del valore di 175 milioni di euro; in Puglia i lavori di completamento del terzo lotto (stralci 2 e 3) dell'Itinerario Bradanico-Salentino della strada statale 7 ter 'Salentina', nel tratto compreso tra la SSV Taranto-Grottaglie e Manduria, in provincia di Taranto, per un totale di oltre 35 milioni di euro; lungo la SS16 i lavori di adeguamento nel tratto compreso tra San Severo e Foggia per un importo totale di oltre 181,5 milioni di euro; lungo la statale 89 'Garganica' lavori di realizzazione della viabilita' da Manfredonia (km 172,000) all'Aeroporto militare di Amendola (km 186,000), per un totale di oltre 177 milioni di euro; in Calabria i lavori di costruzione della variante alla SS182, da Vazzano a Vallelonga, per un importo complessivo di oltre 262 milioni di euro; in Sicilia sulla SS626 e SS115 il completamento della Tangenziale di Gela per un totale di 395 milioni di euro. Particolare attenzione anche alla salvaguardia del patrimonio esistente di ponti e viadotti Anas, il cui investimento per ulteriori 174 milioni di euro si aggiunge ai 275 milioni di euro del 'Fondo Complementare' connesso al PNRR per il Programma SHM (Structural Health Monitoring) per la manutenzione predittiva. Assegnata anche una quota consistente di risorse relative alla manutenzione programmata per un totale di quasi il 40% dei fondi.

La proposta di allocazione dei fondi della legge di bilancio 2022, in particolare per le nuove opere, e' stata formulata in funzione dello sviluppo del livello progettuale utile per l'appalto e dello sviluppo dell'iter autorizzativo; con tali presupposti si sono allocate le risorse sulle annualita' 2022 e 2023".

