Cipess: approvato il piano di sviluppo e coesione del ministero del Turismo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 nov - Il CIPESS ha approvato il Piano di sviluppo e coesione del Ministero del Turismo e conseguentemente aggiornato il Piano di Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura. Il Comitato ha altresi' approvato i Piani di sviluppo e coesione delle citta' metropolitane di Genova, Venezia, Bari, Firenze, Bologna, Cagliari. Sono stati inoltre assegnati 100 milioni di euro - si legge in una nota - per il finanziamento di uno specifico Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016. Approvata la riprogrammazione del Programma operativo complementare (POC) della Regione Siciliana.

