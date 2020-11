Cipe: via libera all'attraversamento dell'Alta velocita' a Vicenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 nov - Il Cipe completa la definizione della governance del sistema di garanzie dello Stato (Sace) per le imprese italiane che investiranno nell'economia green e per quelle che operano all'estero. Approvato inoltre il progetto preliminare dell'attraversamento ferroviario Av/Ac di Vicenza e il riparto per l'anno 2018 a favore dei Comuni e delle Province che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Disco verde anche alle misure in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici e legalita', infrastrutture, e di ricostruzione post terremoto in Abruzzo e stanziati 2 milioni di euro per la formazione dei medici di medicina generale per l'anno 2020. Sono questi i principali provvedimenti approvati oggi dal Cipe nella seduta presieduta dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e con la presenza del segretario del Cipe, sottosegretario alla Pcm Riccardo Fraccaro.

