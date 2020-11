Cipe: via libera all'attraversamento dell'Alta velocita' a Vicenza -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 nov - Il Cipe ha poi approvato le Linee guida per attuazione dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in tema di Codice unico di progetto (Cup). Si tratta del primo importante passo verso la riforma dei sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici a cui e' richiesto il compito di fornire dati attendibili, completi e tempestivi per consentire al Governo di prendere decisioni fondamentali per il rilancio dell'economia nel nostro Paese. Il Comitato ha approvato i nuovi schemi di protocolli di legalita' e le correlate linee guida per rendere rapidamente cantierabili le opere e mantenere al contempo la vigilanza nei confronti delle possibili infiltrazioni criminali all'interno degli appalti pubblici. Il Comitato ha approvato con due distinte delibere il riparto, per gli anni 2018 e 2019 dei contributi previsti a favore degli enti locali sul cui territorio sono presenti centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (articolo 4, comma 1 bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modificazioni).

L'importo per ogni annualita' e' di oltre 14,6 milioni di euro. Inoltre disco verde per la ricostruzione dell'area interessata dal sisma in Abruzzo del 2009 con l'assegnazione di 6,5 milioni di euro, nell'ambito del Programma unitario Restart, per agevolazioni a fondo perduto a favore delle imprese danneggiate dal Covid-19 e circa 22 milioni di euro, per la prosecuzione della ricostruzione di alcuni edifici scolastici, che rappresenta un altro passo importante nel percorso di ricostruzione del patrimonio pubblico. Approvato anche il riparto della quota vincolata, nei confronti delle Regioni, relativa alle somme destinate alla formazione dei medici di medicina generale per complessivi 2 milioni di euro e con riferimento all'annualita' 2020.

com-ler

(RADIOCOR) 26-11-20 18:13:37 (0555)PA,INF 5 NNNN